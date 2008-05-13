Необходимо создать городской портал по типу http://www.e1.ru Возможно использование любой подходящей CMS. Ваши предложения(стоимость и сроки) и условия работы(просьба писать подробно) присылайте на [email protected] Портфолио приветствуется. ...
Аналогия услуг
Уважаемые гаспода. Есть необходимость разработки (фактически повторение) уже гового решения. С разницей что услуги в другой сфере деятельности. Вопрос за какую сумму вы готовы взяться за данный проект.
аналогия - http://www.rusdosug.com/
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