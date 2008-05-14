Нужен клон сайта автосервисной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок225 просмотров

Нужен клон сайта http://www.severscan.ru/, флеш подобный, но другой, нуу и естественно названия и логотипы другие, логотип есть, но принимается к рассмотрению ваш вариант, интересует его продвижение в поисковиках и прочее (нужна первая десятка яндекса) по ключевым словам типа «кузовной ремонт автобусов», «кузовной ремонт грузовиков», и конечно дальнейшее сотрудничество в плане поддержи и администрирования данного сайта, обсуждения и предложения в почту. (Сроки разумные !!!) И интересует в дальнейшем спам рассылка

17 лет назад
romanek
Роман 
52 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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