Нужен клон сайта автосервисной тематики

Нужен клон сайта http://www.severscan.ru/, флеш подобный, но другой, нуу и естественно названия и логотипы другие, логотип есть, но принимается к рассмотрению ваш вариант, интересует его продвижение в поисковиках и прочее (нужна первая десятка яндекса) по ключевым словам типа «кузовной ремонт автобусов», «кузовной ремонт грузовиков», и конечно дальнейшее сотрудничество в плане поддержи и администрирования данного сайта, обсуждения и предложения в почту. (Сроки разумные !!!) И интересует в дальнейшем спам рассылка