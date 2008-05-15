Сайт цветочного магазина. Нужен сайт со страницами: - главная - контакты - о нас - каталог - заказ Подробное т/з вышлю ...
Редизайн и доработка имеющегося сайта
Необходим редизайн двуязычного сайта www.echoplus.ru. Требуется современный, но сдержанный дизайн, удобство навигации, простота поддержки. Необходимо добавить on-line форму для обратной связи и регистрационную форму для желающих скачать отдельные материалы.
Заявки фрилансеров
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