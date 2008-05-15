Редизайн и доработка имеющегося сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт56 заявок500 просмотров

Необходим редизайн двуязычного сайта www.echoplus.ru. Требуется современный, но сдержанный дизайн, удобство навигации, простота поддержки. Необходимо добавить on-line форму для обратной связи и регистрационную форму для желающих скачать отдельные материалы.

17 лет назад
echoplus
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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