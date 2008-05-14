Нужен клон сайта http://www.severscan.ru/, флеш подобный, но другой, нуу и естественно названия и логотипы другие, логотип есть, но принимается к рассмотрению ваш вариант, интересует его продвижение в поисковиках и прочее (нужна первая десятка ...
Создание 5 сайтов
Требуется команда с опытом работы для создания 5 сайтов с нуля: дизайнер, программист и тд. Сайты несложные по структуре. Профессионализм и пунктуальность обязательны. Высылайте свои портфолио на e-mail, кандидатуры без хороших портфолио рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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