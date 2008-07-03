Создание каталога фирм и предприятий

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок241 просмотр

Необходимо создать каталог фирм и организаций или желтые страницы. Требуется надежный добросовестный исполнитель для дальнейшего долгосрочного сотрудничества в развитии сайта. Если работа понравится, возможны заказы по аналогичным (близким по структуре) проектам.

Техническое задание вышлю потенциальным исполнителям. За основу взят www.yellow-pages.ru

PS: готовых скриптов встречал в сети не мало, в т.ч. бесплатные.

17 лет назад
Baker
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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