Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с ТЗ. При выборе исполнителя буду руководствоваться: 1. Наличием в портфолио подобных работ, 2. Отзывы о фрилансере, 3. Срок, 4. Заявленная цена.
Создание каталога фирм и предприятий
Необходимо создать каталог фирм и организаций или желтые страницы. Требуется надежный добросовестный исполнитель для дальнейшего долгосрочного сотрудничества в развитии сайта. Если работа понравится, возможны заказы по аналогичным (близким по структуре) проектам.
Техническое задание вышлю потенциальным исполнителям. За основу взят www.yellow-pages.ru
PS: готовых скриптов встречал в сети не мало, в т.ч. бесплатные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача: Создать (с нуля) портал на базе CMS Joomla тематики «системы менеджмента качества – ISO 9001-2000). Портал о внедрении, аудировании СМК, информационный материал для компаний – применяющих или планирующих применять стандарт ISO 9001. Портал на ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка рекламного портала на основе UMI.CMS с разработкой дополнительных модулей. Принимаем предложения только от профессионалов имевшие опыт в данной области. Тех. задание вышлем только после ознакомления с портфолио.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
Оставляйте ссылки на свое портфолио, у кого есть опыт таких проектов и свои координаты, если таковые не указаны на сайте. Указывайте сроки работ, цены и название CMS, на которой работаете. ...Завершен17 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн для бюро переводов, поверстать его и подключить к имеющейся системе управления. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. От вас - порфтолио и несколько примеров Ваших работающих подобных проектов.Завершен17 лет назад
Срочно требуется команда для написания Онлайн игры, к сожелению пока нету подробоного тех.задания, в ближайшем времени будет. Меня интересует из скольки человек будет состоять команда, сроки выполнения и так же цена, пусть она будет ...Закрыт17 лет назад
- $5000
Требуется сделать 2 сайта: 1. Интернет сайт для страховой фирмы 2. Локальный сайт для внутреннего использованияСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно 5 сайтов на русском языке разного плана или копии сайтов любой тематики(кроме порно) и более менее нормального качества с количеством страниц не менее 10.Закрыт17 лет назад
- $1000
Нужно доработать крупный проект за один деньЗавершен17 лет назад
- $1000
Подробности в личку.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад