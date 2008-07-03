Сайт-магазин (наброски по оформлению страниц будут предоставлены) интерфейс покупателя - заглавная страница с несколькими категориями товара (отдельная категория для проданного товара), информацией и ссылками. Каждый товар имеет свою страницу с описанием, тэгами ...
Создание, развитие и поддержание портала
Задача: Создать (с нуля) портал на базе CMS Joomla тематики «системы менеджмента качества – ISO 9001-2000). Портал о внедрении, аудировании СМК, информационный материал для компаний – применяющих или планирующих применять стандарт ISO 9001. Портал на русском языке.
Исполнение:
Выполнение заказа должно разделяться на два этапа.
Первый этап – создание самого сайта (натягивание шаблона, адаптация шаблона, установка нужных и интересных модулей для посетителей), наполнение его уникальным контентом (в том числе рерайтом, в т.ч. с английских статей)
Второй этап – постоянное обновление контента, в объеме необходимом для поддержания интереса аудитории. Поддержка и развитие социальной составляющей, развитие функционала сайта и т.д.
Исполнителю (или команде исполнителя) дается широкая свобода действий. Главная задача – результативное развитие.
В случае заинтересованности необходимо оставить заявку строго по указанной форме
1. Ваши общие мысли по поводу портала, ваше виденье решение задачи.
2. Какие модули вы планируете использовать для первого этапа, какой функционал будет у портала. Ваше виденье его функционирования.
3. Как вы планируете развитие портала.
4. Стоимость вашей работы по первому этапу. И ежемесячные отчисления по второму. (без учета стоимости SEO раскрутки, бюджет на рекламу вынесен в отдельный проект).
5. Ссылки ваших работ в Интернете.
От исполнителя требуется творческий и душевный :) подход к делу, нацеленный на результат – интерес посетителей к порталу. По работе над данным порталом планируется длительное и тесное сотрудничество, в том числе вплоть до полного (дистанционного) трудоустройства исполнителя в компании.
Огромная просьба.. не пишите в личку, это создает огромную неразбериху и ваше интересное предложение может быть случайно потеряно. оставляйте заявку по форме и я обязательно с вами свяжусь для более детального обсуждения
Заявки фрилансеров
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