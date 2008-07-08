Корпоративный блог под ключ на CMS

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Завершен13 заявок216 просмотров

Оставляйте ссылки на свое портфолио, у кого есть опыт таких проектов и свои координаты, если таковые не указаны на сайте. Указывайте сроки работ, цены и название CMS, на которой работаете.

ТЗ отдаю, по моему выбору, лучшему исполнителю.

Спасибо.

17 лет назад
AM_profi
Am Profi 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

m_spb
M-Projects 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$500
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

m_spb
M-Projects 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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