Изменить текст в листовке А4 (односторонняя)

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Завершен3 заявки193 просмотра

Подробное описание в файле задание.

Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы.

Без цены предложения не рассматриваю

11 лет назад
kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dashevskiy
Владислав 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$3
1 день
Быстро. Четко. Рекомендую.
Хороший заказчик. надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dashevskiy
Владислав 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад

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