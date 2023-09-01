необходимо отредактировать документ в пдф
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Необходимо сделать кириллицу для шрифта beyond infinity и оставить в файле латиницу, для использования в программах дизайна. Оплата - договорная (желательно пейпал).
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