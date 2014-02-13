Подробное описание в файле задание. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы. Без цены предложения не рассматриваю
Сделать копию шрифта
Сделать копию шрифта, пример прилагаю, текст дам в личку.
Заявки фрилансеров
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