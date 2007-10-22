Поставить на Joomla!

От нас готовый дизайн (исходник в фотошопе), от Вас требуется поставить его на Joomla!

Основные требования:

1. Создать модуль расписания: я ввожу дату и тему (несколько), и это прокручивается в поле (см. прикрепленный шаблон) - дата в вверхнем левом углу, название посередине -пример www.gagin.org;

2. Галлерея, с возможностью добавлять новые фото через панель (например, DatsoGallery 1.4.1) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;

3. Модуль баннеров: прокручиваются логотипы клиентов, примерно 20 шт (например, ArtBannersPlus 1.2RE ) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;

4. Возможность добавления новых статей, программ, ссылок, метафор в соответствующие разделы сайта (см. шаблон)

4а. Соответственно, поля под статьи и пр. метериалы должны растягиваться по мере добавления нового.

5. Наполним контентом сами.

6.Резинка.

7. срок До недели

8. Правильное отоброжение в различных броузерах;

9. Более подробно объясню потом.

Размещение на www.1gb.ru, на тестовом хостинге, чтобы потом было проще перенести на наш хостинг.

Желательно наличие подобных работ у Вас.

Оплата после выполнения, предпочтитtльно через Western Union.

В перспективе, дальнейшее сотрудничество