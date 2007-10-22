Поставить на Joomla!

Необходим модуль для Joomla создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От нас готовый дизайн (исходник в фотошопе), от Вас требуется поставить его на Joomla!
Основные требования:
1. Создать модуль расписания: я ввожу дату и тему (несколько), и это прокручивается в поле (см. прикрепленный шаблон) - дата в вверхнем левом углу, название посередине -пример www.gagin.org;
2. Галлерея, с возможностью добавлять новые фото через панель (например, DatsoGallery 1.4.1) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;
3. Модуль баннеров: прокручиваются логотипы клиентов, примерно 20 шт (например, ArtBannersPlus 1.2RE ) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;
4. Возможность добавления новых статей, программ, ссылок, метафор в соответствующие разделы сайта (см. шаблон)
4а. Соответственно, поля под статьи и пр. метериалы должны растягиваться по мере добавления нового.
5. Наполним контентом сами.
6.Резинка.
7. срок До недели
8. Правильное отоброжение в различных броузерах;
9. Более подробно объясню потом.
Размещение на www.1gb.ru, на тестовом хостинге, чтобы потом было проще перенести на наш хостинг.
Желательно наличие подобных работ у Вас.
Оплата после выполнения, предпочтитtльно через Western Union.
В перспективе, дальнейшее сотрудничество
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