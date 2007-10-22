Поставить на Joomla!

$75
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От нас готовый дизайн (исходник в фотошопе), от Вас требуется поставить его на Joomla!

Основные требования:

1. Создать модуль расписания: я ввожу дату и тему (несколько), и это прокручивается в поле (см. прикрепленный шаблон) - дата в вверхнем левом углу, название посередине -пример www.gagin.org;

2. Галлерея, с возможностью добавлять новые фото через панель (например, DatsoGallery 1.4.1) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;

3. Модуль баннеров: прокручиваются логотипы клиентов, примерно 20 шт (например, ArtBannersPlus 1.2RE ) - пример www.abc-vlg.1gb.ru;

4. Возможность добавления новых статей, программ, ссылок, метафор в соответствующие разделы сайта (см. шаблон)

4а. Соответственно, поля под статьи и пр. метериалы должны растягиваться по мере добавления нового.

5. Наполним контентом сами.

6.Резинка.

7. срок До недели

8. Правильное отоброжение в различных броузерах;

9. Более подробно объясню потом.

Размещение на www.1gb.ru, на тестовом хостинге, чтобы потом было проще перенести на наш хостинг.

Желательно наличие подобных работ у Вас.

Оплата после выполнения, предпочтитtльно через Western Union.

В перспективе, дальнейшее сотрудничество

Joomla
16 лет назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Настроить CMS (SAPID)

    $100

    есть дизайн и верстка нужно настроить CMS SAPID (XmlSapience) под дизайн сайт-визитка: текстовые разделы + меню предлагайте ваши цены. движок для CMS ТОЛЬКО SAPID (XmlSapience) спасибо.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поисковый движок (rss grabber)

    $500

    Требуется движок способный читать rss каналы разных сайтов и сохранять данные в базу. Разбивка каналов на категории, вывод популярные запросов в поиске, вывод похожих запросов. Использование удобных макросов в шаблоне сайте. Составлять ТЗ придется совместно. Ваши предложения, цены ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система управления сайтом

    добрый день. www.gorevoy.ru необходимо перевести этот сайт на нормальную cms (возможно, коммерческую). что посоветуете? цена-сроки? сколько стоит перенос контента? сроки? обратите внимание, что еще есть форум. обязательно с фотогалереей! спасибо

    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Движок

    $300

    Есть дизайн и отверстанные макеты, задача: сделать движок. Полное ТЗ в архиве. Писалось для своих, но свои пропали :) Остальные вопросы по ICQ

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и интеграция с Bitrix

    $250

    Есть вариант дизайна, есть структура сайта и контент. Интересует верстка дизайна и интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Необходимо сделать сайт с возможностью добавления информации и разделов без участия Веб-мастера. Так ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание CMS системы

    Здравствуйте! Меня зовут Павел, предлагаю всем желающим принять участие в разработке совершенной CMS системы. Требования: 1. Хорошее знания в области программирования 2. Надежность 3. Умение работать с командой 4. Выполнять работу качественно и в срок Примечание: Бюджет на разработку системы не выделен, ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание CMS для сайта

    $250

    Здравствуйте. Меня зовут Сергей Швец. Мне нужна цмс для такого сайта: Каждый диджей и музыкант может закачать свой трек, микс, ремикс и выставить цену на него. Цена за скачивание 1 трека будет варьироваться, например, в пределах 0.5$. Будет ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад