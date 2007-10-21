Настроить CMS (SAPID)

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть дизайн и верстка

нужно настроить CMS SAPID (XmlSapience) под дизайн

сайт-визитка: текстовые разделы + меню

предлагайте ваши цены.

движок для CMS ТОЛЬКО SAPID (XmlSapience)

спасибо.

16 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
eugene_k
Гость 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Похоже вам безралична ваше репутация. вроде что-то было готово но потом вы куда-то пропали с концами если не можете - зачем браться?
  • Похожие заказы

  • Скрипт добавления продукции на сайт с панелью управления

    $25

    Здравствуйте, Нужно чтоб можно было создавать разделы и добавлять в них продукцию через панель управления. Вид вывода продукции. Фото / Описание Цена -------------------- 2 продукт -------------------- 3 продукт -------------------- ............ Обязательно на PHP + MySQL

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание CMS системы

    Здравствуйте! Меня зовут Павел, предлагаю всем желающим принять участие в разработке совершенной CMS системы. Требования: 1. Хорошее знания в области программирования 2. Надежность 3. Умение работать с командой 4. Выполнять работу качественно и в срок Примечание: Бюджет на разработку системы не выделен, ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание CMS для сайта

    $250

    Здравствуйте. Меня зовут Сергей Швец. Мне нужна цмс для такого сайта: Каждый диджей и музыкант может закачать свой трек, микс, ремикс и выставить цену на него. Цена за скачивание 1 трека будет варьироваться, например, в пределах 0.5$. Будет ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подобрать наиболее подходящую CMS на основе ТЗ

    Имеется ТЗ на разработку сайта знакомств, нужно подобрать CMS, которую будет несложно модифицировать под требования ТЗ. Если вы php-программист, скорее всего вы и будете заниматься модификацией. ТЗ высылаю по запросу на ваш e-mail

    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт CMS

    $500

    Итак требуется : Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее: 1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php Написать в личку получить права админа и поиграться с системой. 2. Предоставить все ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набор инструментов для ВЕБ-мастера.

    Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни". При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка блога и форума на движке IPB 2.3.1

    Требуется установить и настроить форум + блог на движке IPB 2.3.1 (рус.). Необходимо доскональное знание этого движка, опыт от 2 лет. Также возможны незначительные модификации. В частности интересует следующее: Форум будет частью закрытого клуба, куда будут допускаться ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад