Скрипт добавления продукции на сайт с панелью управления

Нужен модуль для доступа VIP-персон к контенту по IP-адресу. Кто возьмется? Типа VIP не может ввести логин и пароль)))) Так что надо чтобы контент для него раскрывался по его АйПишнеку Сколько денег возьмете? Я думаю надо так: чтобы ...