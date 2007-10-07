"Тюннинг" Joomla+Virtuemart

Есть интернет-магазин на базе Joomla+Virtuemart, требуется внести ряд доработок (часть из них в движок, часть как отдельные "заплатки"). Возможно, взять не все пункты, а часть. От вас интересует цена, сроки.

1. Ссылка "Если не смогли дозвониться". При нажатии возникает всплывающее окошко с предложением ввести номер телефона и имя. Эта информация отправляется на заданный е-майл.

2. Ссылка - добавить сайт в избранное

3. Реализовать удобный, многокритериальный поиск по базе товаров

4. Упростить процедуру регистрации нового пользователя (убрать всякие обязательные поля типа Почтовый индекс, Компания, Страна, Регион,...).

5. Упростить процедуру оформления заказа (Запрос способа доставки, Завершение заказа)

6. Доработать шаблон, сделав его "резиновым", растягивающимся под большее разрешение.

7. Рассмотрим все другие Ваши предложения по улучшению юзабилити магазина!