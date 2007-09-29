Переделать сайт на джумле

Здравствуйте! Нужно сделать простую админку(цмску),чтобы она предоставляла следующие возможности: - возможность редактировать контент в двух видах, как хтмл + как в текстовом редакторе - добавление/удаление/изменение новых страниц, разделов, меню - возможность прописывать свои мета-поля и тайтлы для каждой страницы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)
Есть сайт. Требуется:
- создать шаблоны для джумлы ( кое-где возможно переверстать)
- перенести контент
- прикрутить флеш-прогрыватель видео
URL сайта:
2)
Есть сайт. Требуется:
- создать шаблоны для джумлы ( кое-где возможно переверстать)
- перенести контент
URL сайта:
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пожалуйста по каждому из заданий сроки и бюджет
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