Переделать сайт на джумле

Всем привет! Срочно нужен программист NetCat для написания одного небольшого модуля (или не модуля, а шаблона – хз). В общем, нужно, чтобы была возможность добавлять вот такие таблицы: http://advanter.com.ua/index.tpl?&ng_view=195 Смысл такой. Должна быть возможность создать страницу (например, клиенты), на ...