Созадние сайтов из RSS фидов и Дизайн

Есть дизайн. Нужна интеграция с Битрикс. Необходимо знание системы Битрикс Просьба писать фрилансерам из Москвы Контакты: [email protected] 84951361937
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется постоянный партнер для 2х работ
1)
Дизайн для XML фидов. Вот пример фида:
_ttp://www.bestgosearch.com/
_ttp://www.bestgosearch.com/search.php?id=20001&k=Vacations
Дорогих и сложных дизайнов не нужно, требуются простые и симпотичные.
2)
Созадние и управление сайтами на основе вот этого скрипта:
_ttp://theblogorama.com/
или ему подобных.
Опыт в сфере SEO оптимизации приветствуется!
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