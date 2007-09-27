Сделать простую админку (сms)

Здравствуйте!

Нужно сделать простую админку(цмску),чтобы она предоставляла следующие возможности:

- возможность редактировать контент в двух видах, как хтмл + как в текстовом редакторе

- добавление/удаление/изменение новых страниц, разделов, меню

- возможность прописывать свои мета-поля и тайтлы для каждой страницы. Новым страницам (где эти поля пустые) автоматчески присваиваются мета-тэги и тайтл главной страницы

- окошко для счетчиков, чтбы можно было вставлять и удалять код счетчиков самим.