Нужен модуль для Drupal 5.0

Нужен модуль для доступа VIP-персон к контенту по IP-адресу. Кто возьмется?

Типа VIP не может ввести логин и пароль)))) Так что надо чтобы контент для него раскрывался по его АйПишнеку

Сколько денег возьмете?

Я думаю надо так: чтобы к IP-адресу прицеплялся логин при входе, ну а далее как обычно привелегии определяются по ролям прикрепленным к логинам