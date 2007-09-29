Сайт есть www.stroimbani.ru/ функционирует давно (с 99 г в поледние годы на хосте http://hc.ru и менять хостера не собираюсь) Делал сам, редактировать во время руки не доходят. Хочется перевести на cmS наверное Joomla хотя ...
Установка сайта на CMS Twilight (или Joomla)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые с помощью сервисов). Самое сложное - каталог, авторизация, корзина. Шаблоны в HTML + CSS.
Тех. задание предоставляется, ежедневное информирование о проделанной работе.
Ждем предложений от людей, которые реально смогут это сделать!!!
Без предоплаты.
Первый этап: выкладываете сверстанный рабочий сайт с меню, новостной лентой, и каталогом (наполнять его не надо) - 50 % оплаты.
Второй этап: рабочая корзина, авторизация - 50% оплаты.
10-15 раб. дней - 80 долларов
4-7 раб. дней - 140 долларов
ПРИСТУПИТЬ НУЖНО СЕГОДНЯ!!!
P.S. Если сможете сделать требуемое Joomla в указанные сроки , то ждем Ваших предложений. Главное - результат!
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