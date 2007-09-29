Перевести на cms сайт Строим бани

Сайт есть www.stroimbani.ru/ функционирует давно (с 99 г в поледние годы на хосте http://hc.ru и менять хостера не собираюсь) Делал сам, редактировать во время руки не доходят. Хочется перевести на cmS наверное Joomla хотя не факт сам в них ориентируюсь плохо (прислушаюсь к совету) самому вникать в это нет времени.