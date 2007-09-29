Перевести на cms сайт Строим бани

$350
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок262 просмотра
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Сайт есть www.stroimbani.ru/ функционирует давно (с 99 г в поледние годы на хосте http://hc.ru и менять хостера не собираюсь) Делал сам, редактировать во время руки не доходят. Хочется перевести на cmS наверное Joomla хотя не факт сам в них ориентируюсь плохо (прислушаюсь к совету) самому вникать в это нет времени.

16 лет назад
alexgr12
69 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$350
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