Доделать админку

СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые ...
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Нужно сделать админку для ОЧЕНЬ простенькой cms.
Под админкой понимается "вивгнг" редатор с сохранением файла на сервере. Два поля - название и содержание. Редактирование других страниц из папки (название в конфиге). Скрипт должен являться одним файлом (сам скрипт) и иметь доступ по логину/паролю (данные в конфиге).
Для более точного описаня обращайтесь лично :)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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