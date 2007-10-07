Установить дополнительный новостной движок (PHP-nuke)

сайт: arthiphop.ru

движок сайта: PHP-NUKE v.8.0. RUS

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:

установить какой-нить дополнительный новостной движок БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ SQL БАЗЫ (к примеру на TXT).

Требования к заказу: нужно чтобы сохранились : шапка сайта, блоки при отображении новой новостной ленты, т.е. будет существовать отдельный новостной блок который никак не будет связан с основным новостным, но будет гармонично вписываться в дизайн сайта.

Требование к движку: возможность вставки картинок в новость, возможность расширенного чтения новости (аля "подробне"..)

Требования к фрилансеру: желателен опыт работы и наличие положительных отзывов.

Сроки: 1-2 недели (но чем быстрее тем лучше)

Оплата: только webmoney, согласен на безопасное проведение сделки (% беру на себя)

все вопросы в тему, отвечу по мере поступления