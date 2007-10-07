Перевести сайт на CMS с обучением

$250
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок261 просмотр
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Сайт www.zagorodlife.ru перевести на joomla с обучением, для возможности самой дорабатывать дизайн, наполнение и структуру сайта. Знаю html, css, javascript, c, c++, базу данных Access, в общих чертах знакома с joomla, на удивление понятлива :-)

Рассчитываю на 3-х дневную работу со мной по 8 часов (можно в выходные).

Нахожусь в Санкт-Петербурге. Ваше присутствие в СПб - обязательно и желательно умение говорить :-)

16 лет назад
zagorodlife
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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