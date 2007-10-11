Натянуть на Битрикс сайт

Здравствуйте, Нужно чтоб можно было создавать разделы и добавлять в них продукцию через панель управления. Вид вывода продукции. Фото / Описание Цена -------------------- 2 продукт -------------------- 3 продукт -------------------- ............ Обязательно на PHP + MySQL
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