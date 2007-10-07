Установка блога и форума на движке IPB 2.3.1

Требуется установить и настроить форум + блог на движке IPB 2.3.1 (рус.). Необходимо доскональное знание этого движка, опыт от 2 лет.

Также возможны незначительные модификации. В частности интересует следующее:

Форум будет частью закрытого клуба, куда будут допускаться только посвященные, в связи с этим интересует система рекомендаций, тоесть член клуба в определенном ранге может генерировать код регистрации и тем самым рекомендовать клуб своим друзьям. Вступить в клуб можно только по рекомендационному коду.

Подобная система действует на форуме http://0day.kiev.ua/ также интересует возможно ли реализовать подобный сайт на движке IPB или требуется дописывать какието модули?

Возможно эти функции уже встроены в стандартный движок IPB? подскажите

PS пишите точную стоимость и сроки выполнения данной работы, выкладывайте ссылки установленных вами сайтов на IPB. пожалуйста не пишите в личку.