Скрипт CMS

Итак требуется :

Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее:

1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php

Написать в личку получить права админа и поиграться с системой.

2. Предоставить все замеченные ошибки и методы их устранения.

3. Ошибки и предложения должны быть систематизированы и разбиты по степени важности и критичности. С предоставлением срока по их устранению

4. Предложения и другие полезные фишки приветствуются.

5. Далее необходимо вычленить саму галерею с независимой админкой и сделать

законченный продукт. Учитывая тесную интеграцию скрипта самой галереи и CMS

сделать это будет не просто. Прошу и обращаю внимание, что если нет серьезных знаний по программированию подобных систем не беспокоиться. Всем кто считает,

что подобная задача интересна и по плечу милости прошу в личку, почту, аську и

прочие прелести стучаться, писать, предлагаться.

Бюджет состоит из двух частей. Первая часть это пункты 1, 2, 3, 4.

Вторая часть заключается в следующем - Скрипт галереи должен быть выделен в

отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.

Конечной целью должно быть два продукта.

1. Существующая CMS и сама галерея, которая интегрируется отдельным файлом в установленную CMS.

2. Скрипт галереи выведенный в отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.

Первая часть бюджета для победителя 150 зеленых. ОН же и получает право и остальные деньги 350 на доработку самой галереи и обретение оной своей админки.

Полезно для информации :

Прошу указывать четкую и подробную смету со сроками выполнения работ.

Техническое задание для тех кто не понял суть. Вы сами имеете полное право предоставить это

Т.З. оно и будет состоять из перечисленных Вами ошибок и после согласования с заказчиком то есть мною и будет согласованно.

Большую половину существующих ошибок если не все я знаю. НО сути это не меняет. И Я не вредный. Просто, что бы уметь устранять ошибки их сначала надо хотя бы заметить.

Итак пасашок. Всем кому интересен данный проект предоставляют свое тех задание, где и указанны ошибки и сроки их устранения. ПО второй половине бюджета возможны дополнительные согласования, как по цене так и по архитектуре.

И еще. Третье, что не вошло в наши договоренности это возможность создания нескольких дизайнов самой CMS. Можно предлагать услуги и свой ценник. Удачи. Спасибо что дочитали до конца.

Дата размещения указанна.

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ВНимание новое дополнение от 01 ноября 2007 года.

Не хочу показаться грубым, но немного себе позволю. ИТак все по порядку.

1. НАчнем с азбуки.

ЧЕрным по белому написанно, а имеенно смотрим - читаем - сверяем с оригиналов что выше -

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Итак требуется :

Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее:

1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php

Написать в личку получить права админа и поиграться с системой.

2. Предоставить все замеченные ошибки и методы их устранения.

3. Ошибки и предложения должны быть систематизированы и разбиты по степени важности и критичности. С предоставлением срока по их устранению

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Вроде все понятно! НО есть умники и пишут следующее:

1. Готов сотрудничать

2. Здравствуйте! Обращайтесь, буду рад сотрудничеству. Заходите в ICQ или пишите сообщения.

ЭТим пока ограничиваемся.

Что в результате глазами заказчика.

(1. 1. Готов сотрудничать) НУ что класно ждем. ЧИтайте первые три пунката. ЕСли ничего не поняли, то читайте еще раз. !!!!!

ОТ себя я тоже готов сотрудничать, а иначе зачем писать то что мне надо. НО вот ответа и привета нет. ЗАто типа готовность есть. НУ и ладно наверно пусть и будет. ВОт интересно как долго эта готовность продержиться.

ДАЛЕЕ.

2. Здравствуйте! Обращайтесь, буду рад сотрудничеству. Заходите в ICQ или пишите сообщения.

ВОт интересно Здравствуйте! Я тоже рад. НУ и что. ЗАчем это я буду заходить или еще что то писать ??

ЗАдание для кого пишеться. ОПять же читаем первые три строчки Т.З.

И Вот так все письма. Зачем тратить время если при этом ничего существенного из уже сформированных этих трех пунктов нет. ? НЕПонятно похоже. ПОэтому повторюсь.

ЗАдание =

Итак требуется :

Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее:

1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php

Написать в личку получить права админа и поиграться с системой.

2. Предоставить все замеченные ошибки и методы их устранения.

3. Ошибки и предложения должны быть систематизированы и разбиты по степени важности и критичности. С предоставлением срока по их устранению

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ТЕперь суть. ДЛя чего писать поможем? БЕрусь.! ПИшите сделаем. ! ГОТОв ! СТучите в аську.! ЕСть опыт возьмусь!

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НУ так в чем дело ?? ТИПа беритесь!?? ПРИ чем сдесь АСька? ЧЕго писать то? ЗАчем писать? ЕСть задача. Читаем внимательно. ПИшем об ошибках. ТРАтим время ! ИЗучаем проблему. ПРЕдставляем варианты.!

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ОТ себя. ВСе конечно интересно. ЕСли бы не было так все плохо с людьми которые невнимательно читают данный заказ (Тему).

Я готов к сотрудничеству. К подписанию договора. НО давайте все е так. ЗАказчик платит. И заказчик хочет посмотреть все что по пунктам перечисленно.

ПИшу для того, что бы оградить себя от бесмысленных предложений типа пишите стучите в АСьку и все сделаем (реже бывает сделаю) такое ощющение что пасуться посредники которые сначало ценник оговаривают и любят а потом пристраивают заказ.

ВОт так. ЭТо разумееться мое мнение. СМысла его коментировать нет это не форум. НО тем не менее комуто будет эта инфа полезна. БЛин хоть форум заводи.

УДачи друзья.

Да пасашок на момент дополнения 110 пользователей | 134 просмотра

А что это значит? А то что 100 человек как минимум понимают с чем может бывть дело. И просто то так просто не пишут забавы ради. ВОт им и спасибо. ВСе равно что помогли. ДЕло то серьезное.

И еще смотрим предложения (ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРИЛАНСЕРОВ) По дате! напоминаю изменение сегодня 01 ноября 207.

ВОт интересно найдуться еще люди писать в АСьку где все сделаем?!!