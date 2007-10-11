Набор инструментов для ВЕБ-мастера.

Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни".

При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален сам по себе, НО - при необходимости, должно обеспечиваться максимальное взаимодействие инструментов. Установка и настройка также должны быть максимально унифицированы.

Подход к построению системы - на основе постулата "Бритва Оккама" - "не сотвори излишних сущностей". Посему - использование БД только тогда, когда без них никак или уж очень "грустно". Языки программирования - PHP и JS. В JS - запрет на pop-up окна (чтобы работало при включенном запрете на них). Совместимость с IE 6+ и Gecko обязательна, с Opera 10+ - весьма желательна. Предусмотренная заранее мультиязычность.

Инструменты должны минимально нагружать сервер и линии связи.

Все инструменты должны быть доступны для бесплатного использования некоммерческими сайтами или быть полностью бесплатными. Варианты Lite-Pro не рассматриваются.

Все права на конкретный инструмент сохраняются за автором (авторами). Допускается шифровка скриптов (но не приветствуется!).

Предложения по списку инструментов принимаются (есть и свой, но пока не публикуется - желательно посмотреть мнение других).