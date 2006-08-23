stasdm

Dmitriev Stanislav stasdm

 
74 годаРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Набор инструментов для ВЕБ-мастера.

    Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни". При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален ...

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Теоретически невозможный скрипт

    По соображениям "безопасности" JS теоретически не может заглядывать "через забор" А надо его этому научить (используя динамическую линковку скриптов). Нужен JS скрипт, который работал бы в паре с внешним PHP скриптом так, чтобы в iframe не ...

    PHPHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется сделать проф. дизайн сайта "Виртуальный музей спичечных этикеток" (http://phillumeny.onego.ru). Вместо оплаты - ссылка на разработчика дизайна и мини-баннер на всех страницах (Google PR сайта =5) Сайт двуязычный, сделан с использованием WinLIKE и дизайн должен полностью это ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад