Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни". При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
По соображениям "безопасности" JS теоретически не может заглядывать "через забор" А надо его этому научить (используя динамическую линковку скриптов). Нужен JS скрипт, который работал бы в паре с внешним PHP скриптом так, чтобы в iframe не ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать проф. дизайн сайта "Виртуальный музей спичечных этикеток" (http://phillumeny.onego.ru). Вместо оплаты - ссылка на разработчика дизайна и мини-баннер на всех страницах (Google PR сайта =5) Сайт двуязычный, сделан с использованием WinLIKE и дизайн должен полностью это ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад