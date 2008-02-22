Создание CMS для сайта

$250
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки355 просмотров
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Здравствуйте. Меня зовут Сергей Швец. Мне нужна цмс для такого сайта:

Каждый диджей и музыкант может закачать свой трек, микс, ремикс и выставить

цену на него. Цена за скачивание 1 трека будет варьироваться, например, в

пределах 0.5$. Будет возможность перед покупкой прослушать часть трека

(первые 30 секунд, к примеру). Также можно каждой песне присваивать статус!

После 10 покупок, цену возможно будет повысить до 1$ (по желанию её

создателя), после 50 покупок до 5$ и т.д.

2.Будут существовать разделы: Новые, Популярные и ТОП.

3.Кроме того каталог будет разделяться по стилям музыки.

Т.е это должна быть биржа музыки. У каждого зарегистрированного пользователя

должен быть счет в системе, который он может пополнять и с которого он может

выводить деньги посредством Webmoney. Закачивают музыку бесплатно, скачивают

за установленную цену. Система снимает 25% с каждой покупки-продажи и

пересылает эти деньги на счет владельца сайта (на мой счет). Все вопросы и предожения - аська: 408988116.

Почта: admin(@)shabomusic.com.

16 лет назад
shabomusic
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
microscript
Игорь 
36 летГермания
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
16 лет назад
$250
30 дней
Работа выполнена быстро и качественно. Сравнительно за небольшие деньги. Очень доволен и далее сотрудничаю с данной фирмой. Рекомендую!
Мало того, что работа была выполнена на отлично и по низкой цене, так товарищь еще и задолжает оплату на 1 год!
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