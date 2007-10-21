Подобрать наиболее подходящую CMS на основе ТЗ

Имеется ТЗ на разработку сайта знакомств, нужно подобрать CMS, которую будет несложно модифицировать под требования ТЗ. Если вы php-программист, скорее всего вы и будете заниматься модификацией.

ТЗ высылаю по запросу на ваш e-mail