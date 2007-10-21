Подобрать наиболее подходящую CMS на основе ТЗ

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется ТЗ на разработку сайта знакомств, нужно подобрать CMS, которую будет несложно модифицировать под требования ТЗ. Если вы php-программист, скорее всего вы и будете заниматься модификацией.

ТЗ высылаю по запросу на ваш e-mail

16 лет назад
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт добавления продукции на сайт с панелью управления

    $25

    Здравствуйте, Нужно чтоб можно было создавать разделы и добавлять в них продукцию через панель управления. Вид вывода продукции. Фото / Описание Цена -------------------- 2 продукт -------------------- 3 продукт -------------------- ............ Обязательно на PHP + MySQL

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт CMS

    $500

    Итак требуется : Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее: 1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php Написать в личку получить права админа и поиграться с системой. 2. Предоставить все ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набор инструментов для ВЕБ-мастера.

    Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни". При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка блога и форума на движке IPB 2.3.1

    Требуется установить и настроить форум + блог на движке IPB 2.3.1 (рус.). Необходимо доскональное знание этого движка, опыт от 2 лет. Также возможны незначительные модификации. В частности интересует следующее: Форум будет частью закрытого клуба, куда будут допускаться ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевести сайт на CMS с обучением

    $250

    Сайт www.zagorodlife.ru перевести на joomla с обучением, для возможности самой дорабатывать дизайн, наполнение и структуру сайта. Знаю html, css, javascript, c, c++, базу данных Access, в общих чертах знакома с joomla, на удивление понятлива :-) Рассчитываю ...

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • "Тюннинг" Joomla+Virtuemart

    Есть интернет-магазин на базе Joomla+Virtuemart, требуется внести ряд доработок (часть из них в движок, часть как отдельные "заплатки"). Возможно, взять не все пункты, а часть. От вас интересует цена, сроки. 1. Ссылка "Если не смогли дозвониться". ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать админку

    $50

    Нужно сделать админку для ОЧЕНЬ простенькой cms. Под админкой понимается "вивгнг" редатор с сохранением файла на сервере. Два поля - название и содержание. Редактирование других страниц из папки (название в конфиге). Скрипт должен являться одним файлом ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установить дополнительный новостной движок (PHP-nuke)

    $50

    сайт: arthiphop.ru движок сайта: PHP-NUKE v.8.0. RUS ЧТО ТРЕБУЕТСЯ: установить какой-нить дополнительный новостной движок БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ SQL БАЗЫ (к примеру на TXT). Требования к заказу: нужно чтобы сохранились : шапка сайта, блоки при отображении новой новостной ленты, ...

    PHP
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад