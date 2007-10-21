Подобрать наиболее подходящую CMS на основе ТЗ

Здравствуйте, Нужно чтоб можно было создавать разделы и добавлять в них продукцию через панель управления. Вид вывода продукции. Фото / Описание Цена -------------------- 2 продукт -------------------- 3 продукт -------------------- ............ Обязательно на PHP + MySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ТЗ на разработку сайта знакомств, нужно подобрать CMS, которую будет несложно модифицировать под требования ТЗ. Если вы php-программист, скорее всего вы и будете заниматься модификацией.
ТЗ высылаю по запросу на ваш e-mail
- Похожие заказы
- $25Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Итак требуется : Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее: 1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php Написать в личку получить права админа и поиграться с системой. 2. Предоставить все ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Предполагается создание набора инструментов для ВЕБ-мастера "на все случаи жизни". При этом не только не ставится цель создания системы по принципу "швейцарский нож", но наоборот - подразумевается отсутствие какой-либо единой "упаковки". Каждый инструмент должен быть функционален ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Натянуть на Битрикс сайт www.uborka.com.uaСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Требуется интеграция несложных шаблонов дизайна и верстки (имеются) с движком Dle-news (http://dle-news.ru) : настройка структуры сайта и вывод необходимых инфоблоков.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется установить и настроить форум + блог на движке IPB 2.3.1 (рус.). Необходимо доскональное знание этого движка, опыт от 2 лет. Также возможны незначительные модификации. В частности интересует следующее: Форум будет частью закрытого клуба, куда будут допускаться ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Сайт www.zagorodlife.ru перевести на joomla с обучением, для возможности самой дорабатывать дизайн, наполнение и структуру сайта. Знаю html, css, javascript, c, c++, базу данных Access, в общих чертах знакома с joomla, на удивление понятлива :-) Рассчитываю ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть интернет-магазин на базе Joomla+Virtuemart, требуется внести ряд доработок (часть из них в движок, часть как отдельные "заплатки"). Возможно, взять не все пункты, а часть. От вас интересует цена, сроки. 1. Ссылка "Если не смогли дозвониться". ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать админку для ОЧЕНЬ простенькой cms. Под админкой понимается "вивгнг" редатор с сохранением файла на сервере. Два поля - название и содержание. Редактирование других страниц из папки (название в конфиге). Скрипт должен являться одним файлом ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
сайт: arthiphop.ru движок сайта: PHP-NUKE v.8.0. RUS ЧТО ТРЕБУЕТСЯ: установить какой-нить дополнительный новостной движок БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ SQL БАЗЫ (к примеру на TXT). Требования к заказу: нужно чтобы сохранились : шапка сайта, блоки при отображении новой новостной ленты, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт16 лет назад