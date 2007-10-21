Дизайн и интеграция с Bitrix

Есть вариант дизайна, есть структура сайта и контент. Интересует верстка дизайна и интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Необходимо сделать сайт с возможностью добавления информации и разделов без участия Веб-мастера. Так же необходимо базовое обучение по управлению готовым сайтом.

Просьба писать фрилансерам из СПб и скидывать ссылки на Ваши работы, разработанные на Битриксе