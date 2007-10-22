Установка сайта (CMS Twilight) на хостинг

Необходим модуль для Joomla создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.
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необходимо установить и настроить сайт (CMS Twilight) на хостинг ru-center.
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