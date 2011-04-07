Специалист по Drupal

Нужен человек, который в режиме 24/7 будет работать над проектами.

Необходимые требования:

- умение собирать сайт в кратчайший срок на Drupal;

- умение быстро разобраться в нынешнем состоянии проекта и быстро его закончить;

- постоянно обновлять уже сделанные проекты.

Оплата попроектная. Работы много.

Проверка умений будет проводиться на недоделанном проекте-висяке.

В аську и личку не писать. Заявки скрыты.

Жесткие сроки, достойная оплата.

Человек нужен на постоянное сотрудничество. Из разряда "сегодня свободен - завтра как повезет" не подходит.