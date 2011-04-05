Программист WordPress

Требуются на удаленную работу программисты на ModX (верстка+программирование сайтов на этой CMS). Проектов много, штатные не успевают все делать. Желательно быть постоянно на связи в рабочее время. Оплачиваем все вовремя и полностью. Присылайте на job собачка ...