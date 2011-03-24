Программист ModX

Требуются на удаленную работу программисты на ModX (верстка+программирование сайтов на этой CMS). Проектов много, штатные не успевают все делать. Желательно быть постоянно на связи в рабочее время.

Оплачиваем все вовремя и полностью.

Присылайте на job собачка profita точка ru ваше портфолио, примерную стоимость работ и сроки, а также скайп для связи.

Нужно уметь верстать или иметь верстальщика-напарника, за качество верстки которым вы отвечаете.