Программист ModX

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки118 просмотров
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Требуются на удаленную работу программисты на ModX (верстка+программирование сайтов на этой CMS). Проектов много, штатные не успевают все делать. Желательно быть постоянно на связи в рабочее время.

Оплачиваем все вовремя и полностью.

Присылайте на job собачка profita точка ru ваше портфолио, примерную стоимость работ и сроки, а также скайп для связи.

Нужно уметь верстать или иметь верстальщика-напарника, за качество верстки которым вы отвечаете.

MODX
13 лет назад
Profita
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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