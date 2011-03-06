Javascript/Ajax программист

Требуется специалист по Wordpress. Желательно с Украины. Верстка темы с PSD, создание Wordpress темы с Html, Установка Wordpress на сервере, настройка темы. Знание основных плагинов для галлереи и сайд-бар. Работа регулярная и в основном это не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Javascript и Jquery. Ищу человека на которого можно полностью положиться.
Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы.
Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно на 20-120 минут. Контролировать сколько времени у вас ушло на конкретную задачу нет никакой возможности и желания. Все на доверии.
Работы будут выполняться по действующим сайтам, значит делать это нужно аккуратно. Лучше всего если у вас есть опыт в коммерческих проектах и вы понимаете что это такое - отвественность. Всегда надо сохранять базу, бакапить старые файлы, уметь быстро восстановить если заглючило.
Быть на связи в скайпе, по смс на мобилке (ICQ есть, но почти не пользуюсь)
Тоже самое касатеся тестирования сайтов в различных браузерах. Если вы программист, который только программист, и html/css не знаю и знать не хочу, тогда вы тут врядли поможете. Каждый раз привлекать верстальщика для таких мелких задач не получится.
Проекты в основном - англоязычные, т.е. если вы понимате английский это большой плюс.
Если вы еще знаете CMS (например Modx) - это вообще супер!
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