Javascript/Ajax программист

Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Javascript и Jquery. Ищу человека на которого можно полностью положиться.

Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы.

Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно на 20-120 минут. Контролировать сколько времени у вас ушло на конкретную задачу нет никакой возможности и желания. Все на доверии.

Работы будут выполняться по действующим сайтам, значит делать это нужно аккуратно. Лучше всего если у вас есть опыт в коммерческих проектах и вы понимаете что это такое - отвественность. Всегда надо сохранять базу, бакапить старые файлы, уметь быстро восстановить если заглючило.

Быть на связи в скайпе, по смс на мобилке (ICQ есть, но почти не пользуюсь)

Тоже самое касатеся тестирования сайтов в различных браузерах. Если вы программист, который только программист, и html/css не знаю и знать не хочу, тогда вы тут врядли поможете. Каждый раз привлекать верстальщика для таких мелких задач не получится.

Проекты в основном - англоязычные, т.е. если вы понимате английский это большой плюс.

Если вы еще знаете CMS (например Modx) - это вообще супер!