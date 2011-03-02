Нужен спец, знающий UMI CMS

Требуется специалист по Wordpress. Желательно с Украины. Верстка темы с PSD, создание Wordpress темы с Html, Установка Wordpress на сервере, настройка темы. Знание основных плагинов для галлереи и сайд-бар. Работа регулярная и в основном это не ...
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