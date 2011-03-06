Требуется специалист по Drupal

Я делаю сайт по продаже стандартного оборудования.

На нëм пересекаются как продавцы, так и покупатели.

Продавцы могут выставить своë оборудование как по фиксированной цене, так и в виде растущего аукциона.

Скажем что-то типа ebay.com

Покупатели могут сделать запрос на требуемое им оборудование.

Будут таксономические таблицы типа компании, пользователи, категории оборудования, типы оборудования и т.п.

Работа будет сначала по совместному запуску сайта, а потом нерегулярная по его поддержке. Поэтому давайте как ориентировочную цену и срок на создания такого сайта (ТУ будут высланы после выбора исполнителя), так и свою почасовую ставку.

Просьба

1. Дать линки на свои 2 сайта с уникальными бизнес темами для Drupal 7

Сайты-примеры должны иметь PR>2 и не давать ошибок проверки разметки через validator.w3.org

2. Приложить свое резюме об имеющемся образовании, опыте и т.д.

Цена будет немалая, поэтому оплата будет только через WU/PayPal/MoneyBookers.

Проект вы сами разобьете на части, чтобы они были функциональны закончены и я платил только после сдачи вами каждого этапа.