Программист и специалист по Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок173 просмотра
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Требуется программист с отличным знанием Joomla для разработки проектов и завершения текущего.

Опыт, обязательность, ответственность. Долгосрочное сотрудничество.

Joomla
13 лет назад
melofd
Денис 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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