Оптимизация сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок224 просмотра

Нуждаюсь в помощи граммотного специалиста.

Требуется тонкая настройка апач, оптимизация служб сервера, с целью максимального ускорения загрузки сайтов на сервере.

Ваши предложения по цене и срокам...

16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rvadmin
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Профи своего дела. Быстро и качественно вернул к жизни сервер. За указанную ставку сделал намного больше того что я запросил. Заслуженные 10 Баллов.
Очень приятно было работать!

Заявки фрилансеров

rvadmin
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад