Перенос сайта (Joomla) с локального ПК на сервер.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен16 заявок318 просмотров

На локальной машине установлен Wamp.

Требуется перенести весь сайт и БД на веб-сервер.

Предложения сюда, вопросы в личку.

Joomla
16 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Тёма, спасибо! Все клева! Рекомендую!
Приятно работать с хорошим заказчиком. С удовольствием сотрудничаю с ним. Обращайтесь :).

Заявки фрилансеров

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад