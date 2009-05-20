Ознакомившись с http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/82440.html требуется реализовать на 2-х серверах (локальный и рабочий) freebsd: 1. конроль версий разрабатываемого ПО (/usr/local/www/*/htdocs + /var/db/mysql) 2. синхронизация рабочей ветки между серверами 3. зеркало баз данных средствами ...
Перенос сайта (Joomla) с локального ПК на сервер.
На локальной машине установлен Wamp.
Требуется перенести весь сайт и БД на веб-сервер.
Предложения сюда, вопросы в личку.
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