Нужен сис.админ для разовой настройки сервера, ОС

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт16 заявок509 просмотров

Нужен сис.админ для разовой настройки сервера, ОС Линукс. Проблема в том что перестали скачиваться файлы, загрузка каждого файла обрывается на половине. Похоже что нужна тонкая настройка Апача. Если кто с талкивался такой проблемой отзовитесь пожалуйста.

16 лет назад
hosting
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

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