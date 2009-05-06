Помочь настроить отчет в iReport / JasperServer

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка215 просмотров

Нужна помощь специалиста настроить отчёт в iReport 3.5.1 - а именно сконфигурировать data source, настроить параметры и опубликовать отчёт в JasperServer для общего пользования. Работа для человека, кто разбирается.

В предложении просьба обосновать - почему обращаться к вам. Спасибо. Оплата по факту.

16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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