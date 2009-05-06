Помочь настроить отчет в iReport / JasperServer

Нужна помощь специалиста настроить отчёт в iReport 3.5.1 - а именно сконфигурировать data source, настроить параметры и опубликовать отчёт в JasperServer для общего пользования. Работа для человека, кто разбирается.

В предложении просьба обосновать - почему обращаться к вам. Спасибо. Оплата по факту.