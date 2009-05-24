Нужна консультация по командам SSH

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок265 просмотров

Срочно нужна консультация по администрированию сервера.

Желательно в скайпе.

16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Максим был готов оказать бесплатно консультацию, но учитывая сложность проблемы, и оценив его знания, я воспользовался есго услугами. Учитывая что он столкнулся с проблемой впервые, он достаточно резво решил часть проблемы. Вобщем рекомендую в качестве исполнителя....
Весьма адекватный и приятный в общении человек, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад