Восстановить сайт из резервной копии

Системное администрированиеЗавершен2 заявки126 просмотров
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Требуется восстановить сайт на net cat из резервной копии через ISP manager. Сделать так чтобы все заработало.

10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 минут назад
10 лет назад
$10
1 день
Проект выполнен быстро и качественно.
Дмитрий отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!