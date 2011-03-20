Ищутся матерые программисты C++/C#

На удаленную работу по поддержанию в рабочем состоянии и оперативного решения возникающих проблем требуется VoIP инженер желательно знание FreeSwith и Asterisk.
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Компания-разработчик программного обеспечения ищет удаленного программиста/команду программистов на поддержу программного продукта (родительский контроль). Нужны скиллы:
- системный программист,
- с/с++, с#, xml, tcp/ip,
- понимание работы windows,
- работа с учетными записями,
- технология lsp
Важно:
- возраст от 25 лет и скиллы, прокачанные более 3 лет
- опыт работы в компании-разработчике ПО
- стабильное присутствие в онлайне
- умение пользоваться репозиторием, привычка пользоваться багтрекером, курение мануалов на английском, и чтение гостов перед сном – плюсы
Ещё раз: нужны матёрые программисты, НЕ начинающие. НЕ Москва. Команды – приветствуются.
Удаленка, сдельщина, при успешном сотрудничестве – оклад.
Начните разговор со ссылки на ваше резюме или портфолио – без них в общении нет смысла.
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