Ищутся матерые программисты C++/C#

Компания-разработчик программного обеспечения ищет удаленного программиста/команду программистов на поддержу программного продукта (родительский контроль). Нужны скиллы:

- системный программист,

- с/с++, с#, xml, tcp/ip,

- понимание работы windows,

- работа с учетными записями,

- технология lsp

Важно:

- возраст от 25 лет и скиллы, прокачанные более 3 лет

- опыт работы в компании-разработчике ПО

- стабильное присутствие в онлайне

- умение пользоваться репозиторием, привычка пользоваться багтрекером, курение мануалов на английском, и чтение гостов перед сном – плюсы

Ещё раз: нужны матёрые программисты, НЕ начинающие. НЕ Москва. Команды – приветствуются.

Удаленка, сдельщина, при успешном сотрудничестве – оклад.

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