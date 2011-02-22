Приглашаем разработчика MS CRM

На удаленную работу по поддержанию в рабочем состоянии и оперативного решения возникающих проблем требуется VoIP инженер желательно знание FreeSwith и Asterisk.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовы обсуждать как работу в штате компании, так и фриланс.
Задачи:
разработка приложений на платформе системы MS CRM
интеграция MS CRM с существующими системами заказчика
Требования:
высшее техническое образование;
опыт участия в проектах по разработке MS CRM от 2 лет;
знание языков программирования C#, javascript;
знание технологии .NET framework;
опыт работы с БД MS SQL;
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