КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения (для мобильных устройств) • Участие в разработках технологий Будущего • Своевременная сдача проектов • Генерация идей новых разработок и проектов ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование (min – диплом Бакалавра) • Возраст: от 21 года • АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего • Знание языков программирования (C/C++ или Java) • Знание ...
Приглашаем к сотрудничеству программиста С++
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются С++ программист для работы над клиентской С++ частью интернет-сервиса. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.
Требования к кандидатам:
- Высшее компьютерное или математическое образование.
- Отличное знание языка С++ его API и сопутствующих технологий. Знание других языков программирования приветствуется.
- Знание классических алгоритмов и структур данных.
- Опыт программирования многопоточных приложений.
- Знание методологий объектного проектирования таких как UML, Design Patterns и умение применять их на практике. Обязательно Qt!
- Умение составлять удачные детальные спецификации и технические задания на основе неполных, иногда противоречивых исходных требований к системе.
- Умение контролировать сложность программного кода и проекта в целом на всех уровнях абстракции.
- Хорошая самообучаемость и самоорганизация.
- Знание английского языка на уровне свободного чтения/написания технической документации.
Оплата труда почасовая. Из расчета от 1500$ до 3000$. Для нас предпочтительными являются кандидаты с Украины (Киев, Харьков, Днепропетровск и д.р.).
Обязательное условие до собеседования – это заполнение анкеты (форму анкеты я вышлю при необходимости). Контактный e-mail: [email protected].
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