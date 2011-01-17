КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения (для мобильных устройств) • Участие в разработках технологий Будущего • Своевременная сдача проектов • Генерация идей новых разработок и проектов ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование (min – диплом Бакалавра) • Возраст: от 21 года • АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего • Знание языков программирования (C/C++ или Java) • Знание ...
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RCS Labs, дочерней компании Luxms Inc. (http://www.luxms.com) и Телигент (http://www.teligent.ru), требуется специалист на позицию Senior Developer на постоянную работу в Санкт-Петербурге. Ближайшие проекты связаны с разработкой передовых технологий доступа к услугам операторов связи через интернет.
Обязанности:
• Разработка серверного программного обеспечения
• Обеспечение высокой производительности, надежности и масштабируемости создаваемых решений
• Анализ требований к ПО, проектирование и документирование создаваемых решений, общение с заказчиком
• Использование open source компонентов, их конфигурирование и внесение изменений
• Анализ работы существующего серверного ПО, выявление недостатков, внесение изменений
Требования:
• Понимание принципов ООД, ООП
• Уверенное знание Java, серьезный опыт серверного многопоточного/многопроцессного программирования на Java
• Опыт создания приложений для обработки TCP/IP и UDP
• Умение работать в команде и самостоятельно
• Высокая коммуникабельность
Плюсами являются:
• Знание и опыт использования SIP, SDP, RTP, RTCP, RTMP
• Опыт работы с Media Server'ами (Red5, Wowza, Adobe FMS)
• Опыт работы с потоковым видео и аудио
• Знание протоколов кодирования видео и аудио
• Знание C/C++
• Базовые знания SQL
• Понимание языка UML
Условия работы:
• Работа в новом офисе компании в центре СПб в 5 минутах ходьбы от м. Лиговский пр.
• Гибкий график работы, полная занятость
• Конкурентоспособная достойная белая зарплата (85000-110000 руб., обсуждается индивидуально)
• Официальное оформление, соблюдение норм Трудового Кодекса РФ
• Сплоченный коллектив
• Возможность профессионального роста и развития
• Участие в создании «прорывных» технологий на стыке интернет и телекома
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