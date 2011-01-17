RCS Labs, дочерней компании Luxms Inc. (http://www.luxms.com) и Телигент (http://www.teligent.ru), требуется специалист на позицию Senior Developer на постоянную работу в Санкт-Петербурге. Ближайшие проекты связаны с разработкой передовых технологий доступа к услугам операторов связи через интернет.

Обязанности:

• Разработка серверного программного обеспечения

• Обеспечение высокой производительности, надежности и масштабируемости создаваемых решений

• Анализ требований к ПО, проектирование и документирование создаваемых решений, общение с заказчиком

• Использование open source компонентов, их конфигурирование и внесение изменений

• Анализ работы существующего серверного ПО, выявление недостатков, внесение изменений

Требования:

• Понимание принципов ООД, ООП

• Уверенное знание Java, серьезный опыт серверного многопоточного/многопроцессного программирования на Java

• Опыт создания приложений для обработки TCP/IP и UDP

• Умение работать в команде и самостоятельно

• Высокая коммуникабельность

Плюсами являются:

• Знание и опыт использования SIP, SDP, RTP, RTCP, RTMP

• Опыт работы с Media Server'ами (Red5, Wowza, Adobe FMS)

• Опыт работы с потоковым видео и аудио

• Знание протоколов кодирования видео и аудио

• Знание C/C++

• Базовые знания SQL

• Понимание языка UML

Условия работы:

• Работа в новом офисе компании в центре СПб в 5 минутах ходьбы от м. Лиговский пр.

• Гибкий график работы, полная занятость

• Конкурентоспособная достойная белая зарплата (85000-110000 руб., обсуждается индивидуально)

• Официальное оформление, соблюдение норм Трудового Кодекса РФ

• Сплоченный коллектив

• Возможность профессионального роста и развития

• Участие в создании «прорывных» технологий на стыке интернет и телекома