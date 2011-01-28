На почасовую работу требуется программист-разработчик в системе Друпал. На данный период мы предлагаем контракт на 6 недель по 20 часов в неделю. Если вы будете соответствовать нашим требованиям, возможна работа на более длительный срок. На протяжении этого времени работы, Вы должны будете участвовать на 2-3 различных проектах.

Требуются умения пиксель точной разработки верстки, которая будет полностью сочетаться с дизайном сайта. Вы должны будете проверять и подтверждать все, что Вы делаете во время разработки проекта.

Все разработки наших проектов должны соответствовать стандартам Друпал, чистого xHTML/CSS и выполняться безошибочно.

Задания будут заданы и будут контролироваться в системе Basecamp, поэтому опыт работы в этой области предпочтителен.

В нашей работе будут необходимы знания английского языка, особенно умения изъясняться письменно.

Следующие требования к кандидатам:

Drupal Site Development

Drupal Module Development

Drupal Theme Development

Database Development, MySQL, PHPMyAdmin

CSS, xHTML

Javascript, AJAX, jQuery

Browser Testing, Browser Compatibility